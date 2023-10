Strandtent bij Den Haag afgebrand

Een strandtent bij Den Haag is donderdagavond volledig afgebrand. De brand brak in de loop van de avond uit en is nog niet geblust. De brandweer is met veel brandweerwagens aanwezig om te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. Het pand zelf moet als verloren worden beschouwd.

Het gaat om beachclub Amigos tussen Kijkduin en Scheveningen. Het is niet bekend of iemand in het gebouw aanwezig was toen de brand uitbrak. Ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Op beelden is te zien dat het gebouw voor een groot deel in brand staat. De rook trekt over het strand.