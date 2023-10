Utrechters aangehouden voor explosie zondag bij horecazaak

De politie heeft donderdag drie mensen aangehouden voor de explosie op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht afgelopen weekend. Het gaat om Utrechters van 27, 19 en 18 jaar. Hun exacte rol wordt onderzocht.

In de nacht van zaterdag op zondag ging bij een horecazaak aan de Amsterdamsestraatweg in de wijk Pijlsweerd een explosief af. Er raakte niemand gewond, maar de gevel van het pand raakte wel beschadigd. Zo was er schade aan de ruiten en deuren van het pand.

De politie zegt in verband met het onderzoek niet meer informatie te kunnen geven.