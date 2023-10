Verdachte antisemitische projectie Anne Frank Huis staat terecht

De 42-jarige man die wordt verdacht van het projecteren van antisemitische teksten op het Anne Frank Huis op 6 februari van dit jaar, staat donderdag voor de rechtbank in Amsterdam. Robert W., die zowel de Poolse als de Canadese nationaliteit heeft, werd in april van dit jaar opgepakt in Polen. Hij werd eind augustus naar Nederland gebracht.

Op het Anne Frank Huis verscheen de tekst ‘Anne Frank is uitvinder van de balpen’. De Anne Frank Stichting legde eerder uit dat dit verwijst naar een complottheorie uit extreemrechtse hoek, die suggereert dat het dagboek van Anne Frank een vervalsing is, omdat het deels met een balpen zou zijn geschreven. Deze soort pen zou volgens de complotdenkers pas na de oorlog in gebruik zijn geraakt. “Hiermee willen ze het bestaan van de Holocaust in twijfel trekken dan wel ontkennen”, aldus de stichting eerder.

W. staat ook terecht voor het maken en verspreiden van een filmpje op Telegram met beelden van de projectie met daarin een geluidsfragment bestaande uit verschillende discriminerende en antisemitische teksten.

De man kwam na zijn arrestatie in Polen op vrije voeten en kreeg een uitreisverbod opgelegd. Op 8 juli hield de Duitse politie hem opnieuw aan op het vliegveld van Frankfurt, toen hij volgens het Openbaar Ministerie probeerde naar Canada te reizen.