Verdachte ontkent antisemitische projectie op Anne Frank Huis

De 42-jarige Robert W. heeft donderdag in de rechtbank in Amsterdam ontkend dat hij antisemitische teksten op de gevel van het Anne Frank Huis heeft geprojecteerd. W. staat in de rechtbank terecht voor onder meer belediging van Joden en het aanzetten tot haat.

Op het Anne Frank Huis verscheen op 6 februari van dit jaar de tekst ‘Anne Frank is uitvinder van de balpen” een complottheorie waarmee de Holocaust wordt ontkend. De maker ervan zou in een Mercedesbusje zijn weggereden, wat door een getuige is gezien. Een camera heeft vervolgens het kenteken van het busje geregistreerd, dat op naam van W. staat.

W., die zowel de Poolse als de Canadese nationaliteit heeft, bevestigt dat hij in die periode in Amsterdam was en als toerist diverse video’s heeft gemaakt van zijn verloofde en kind. Maar hij ontkent dat hij met zijn busje langs de grachten is gereden en zegt niet te weten waar het Anne Frank Huis zich bevindt.

In zijn huis in Polen zijn drones in beslag genomen. Met een van de drones is volgens het Openbaar Ministerie een filmpje opgenomen dat is verspreid via Telegram. Die beelden zijn voorzien van een liedtekst met een discriminerende en antisemitische inhoud. W. zegt die songtekst en de Telegramgroep niet te kennen. Maar op zijn thuiscomputer is volgens het OM in februari en maart wel meermaals gezocht naar het Telegramkanaal.

De computer was al eerder door de Poolse politie in beslag genomen, maar kwam pas deze week naar Nederland en is tot de avond voor de strafzaak door de politie doorzocht.

In Polen loopt nog een strafzaak tegen W. wegens het promoten van fascisme en haatzaaien. Hij stond met een spandoek bij de beroemde poort van het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz. Ook in San Diego in de Verenigde Staten is hij in een strafzaak verwikkeld. Daar werd hij op borgtocht vrijgelaten.