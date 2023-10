Vissers blij met uitstel verbod: goede saneringsregeling nodig

De Nederlandse Vissersbond is opgelucht dat demissionair minister Christianne van der Wal het voorgenomen verbod op de bodemvisserij, dat op 5 oktober zou ingaan, heeft uitgesteld. De maatregel was bedoeld als compensatie voor de natuurwaarden die door de aanleg van de Tweede Maasvlakte verloren zijn gegaan.

“We overleggen de komende tijd samen met de minister, natuurorganisaties, het Havenbedrijf Rotterdam, ministeries en andere betrokkenen over een alternatieve compensatieverplichting voor het verlies van de natuurwaarden”, zegt voorzitter Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond/PO Delta Zuid. “Ons uitgangspunt in de onderhandelingen is dat er een goede saneringsregeling voor de visserij moet komen, als ook in een alternatief compensatieplan beperkingen aan de bodemvisserij worden opgelegd.”

Onder meer de provincie Zeeland en de gemeente Goeree-Overflakkee hadden de minister gevraagd om uitstel van het verbod op de bodemberoerende visserij in een gebied van 24.550 hectare. Dit verbod zou onder meer de garnalen- en schelpdiervissers en mosselkwekers treffen die actief zijn voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas diende in de Tweede Kamer een motie in, waarin ze om uitstel van de maatregel vroeg.

In een brief die Van der Wal deze week aan de Tweede Kamer stuurde, schrijft de minister dat belangrijke stappen worden gezet in het overleg met betrokken partijen. “We gaan nu met de zeekaarten erbij kijken hoe we tot een alternatief compensatieplan voor het verlies aan natuurwaarden kunnen komen”, zegt Nooitgedagt. “Dat zou dan eind december in werking moeten treden.”

Ook de Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat (visserij) is tevreden dat de minister gehoor heeft gegeven aan de oproep. “Daarmee biedt ze ruimte aan partijen om tot een acceptabele oplossing te komen. Die er dus nog wel echt moet komen”, zegt De Bat. “Gelet op de aanleiding voor het voorgenomen besluit, de aanleg van de Tweede Maasvlakte waar de visserij part noch deel aan heeft, verdient deze sector een eerlijke kans om in overleg met betrokkenen alternatieven aan te dragen.”

Met het visserijverbod vanaf 5 oktober wilde Van der Wal uitvoering geven aan een uitspraak van de rechter. Een aantal natuurorganisaties was naar de rechter gestapt omdat zij vinden dat er te weinig natuurcompensatie is geweest na de aanleg van de Tweede Maasvlakte. In november vorig jaar gaf de rechtbank de natuurorganisaties grotendeels gelijk.