Zesde verdachte opgepakt voor schietpartij in Assen

De politie heeft donderdag een zesde verdachte aangehouden voor de schietpartij in Assen (Drenthe) van afgelopen woensdag. Het gaat om een 20-jarige man uit dezelfde plaats, meldt de politie. Bij het schietincident raakte een 24-jarige man uit Assen zwaargewond. Hij moest naar het ziekenhuis voor zijn verwondingen.

Het incident gebeurde rond 17.40 uur op de Maria in Campislaan in de wijk Lariks. Volgens de politie vond voor de schietpartij een conflict plaats waar meerdere mensen bij betrokken waren. De politie had woensdagavond al vijf mannen aangehouden. Het gaat om twee mannen van 21 jaar, een van 27 en een van 28 jaar uit Assen en een 19-jarige verdachte uit Arnhem. Ze zitten vast en worden verhoord.

Daarnaast zijn ook twee auto’s en twee fietsen in beslag genomen voor onderzoek. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.