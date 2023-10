Advocaten willen commando horen die Taghi moest ‘neutraliseren’

De advocaten van Ridouan Taghi hebben commando Sil A. meegenomen naar de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp om hem als getuige te laten horen. A. had eerder verklaard dat hij een aantal jaar geleden was benaderd met de vraag of hij Taghi, die toen nog voortvluchtig was, kon ‘neutraliseren’. Dat is een eufemisme voor doodschieten.

De advocaten van Taghi hebben de rechtbank vrijdag gevraagd om A. als getuige te horen. De rechtbank moet daar nog over beslissen. Het Openbaar Ministerie heeft eerder al laten weten dat “op geen enkel moment” is overwogen “Taghi te ontvoeren, uitschakelen of zelfs vermoorden”.

A., momenteel verdachte in een drugszaak, was militair van het Korps Commandotroepen. Hij zou in 2019 door geheime diensten zijn gevraagd of het mogelijk was de vermeende topcrimineel Taghi door commando’s in het geheim uit Dubai te halen of anders te neutraliseren. Taghi (45) werd eind dat jaar opgepakt in Dubai en binnen enkele dagen overgebracht naar Nederland.

Tegen Taghi is een levenslange gevangenisstraf geƫist. Volgens het OM is hij betrokken als opdrachtgever bij meerdere moorden en moordpogingen. De uitspraak in het omvangrijke Marengo-proces staat gepland op 27 februari.