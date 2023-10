Alkmaar onderzoekt weren risicovolle voetbalsupporters

Anja Schouten, de burgemeester van Alkmaar, gaat met betrokken partijen onderzoeken of bezoekers van Europese wedstrijden die een risico vormen voor de veiligheid geweerd kunnen worden. Dit laat zij weten in reactie op de ongeregeldheden na de wedstrijd van AZ tegen Legia Warschau donderdag. Supporters van de Poolse club bestormden de toegangspoort van het stadion en gebruikten geweld tegen de politie en voetbalstewards.

Volgens Schouten zijn supporters die “excessief en onacceptabel geweld” gebruiken niet welkom in Alkmaar.

De Nederlandse politie maakte voorafgaand aan de wedstrijd afspraken met de politie in Warschau en met de Poolse voetbalclub. De afspraken gingen over de manier waarop supporters van Legia Warschau de wedstrijd konden bezoeken. Zo moesten zij zich vooraf melden bij het stadion van ADO Den Haag. In een verklaring van Alkmaar, de politie, AZ en het Openbaar Ministerie staat dat de Poolse voetbalclub deze afspraken niet nakwam. Op een beperkt aantal supporters na, kwamen aanhangers op eigen gelegenheid naar het stadion in Alkmaar. Hierop werd de omgeving van station Alkmaar en het stadion aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Hamit Karakus, politiechef van de eenheid Noord-Holland, noemt Legia Warschau “een onbetrouwbare partner”.

Bij de ongeregeldheden raakte een ME’er bewusteloos en twee anderen lichtgewond. Alkmaar, de politie, AZ en het OM laten weten “dit ernstige incident” hoog op te nemen.

Voetballers van Legia Warschau, Radovan Pankov en Josué Pesqueira, werden donderdag opgepakt voor het mishandelen van personeel van AZ.