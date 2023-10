Amazonewoud zou duizenden resten van bewoning herbergen

In het Amazonewoud liggen “mogelijk” duizenden verborgen sporen van menselijke bewoning in de tijd vóór de Europese ontdekking. Dat meldt de Universiteit Utrecht op basis van internationaal onderzoek. Het Zuid-Amerikaanse bos is dus misschien niet zo ongerept als gedacht.

In het onderzoek werden volgens de site van de universiteit scangegevens gecombineerd met archeologische data en statistische methoden. De uitkomsten doen “vermoeden” dat er 10.000 sporen verborgen liggen, vooral van bouwsels, die bestaan uit opgeworpen of afgegraven aarde. “Rekening houdend met variabelen zoals temperatuur, neerslag, grondsoort en afstand tot water schatten de onderzoekers dat er mogelijk zelfs nog 16.187 sporen te ontdekken zijn.”

Op bepaalde stukken komen bomen als de paranoot, de bosdruif en cacaobomen, die nuttig zijn de mens, ook zo veelvuldig voor “dat ze wel door mensen aangeplant moeten zijn”.

Bioloog Hans ter Steege werkte namens de Universiteit Utrecht en Naturalis in Leiden mee. Het gaat volgens hem niet om een groot gedeelte van het gebied: “Een heel groot deel van de Amazone lijkt echter vrij ongemoeid te zijn”.