Caribische politici sceptisch over hulp uit Den Haag tegen armoede

Politici op Bonaire, Sint Eustatius en Saba betwijfelen of er genoeg politieke wil is in Nederland om armoede op deze eilanden te bestrijden. Een onderzoekscommissie heeft vrijdag aanbevolen om het minimumloon en de uitkeringen op de Caribische eilanden te verhogen. “Eerst zien dan geloven”, is de eerste reactie van raadslid Clyde van Putten van de regeringspartij PLP van Sint Eustatius.

In het rapport van de Commissie sociaal minimum Caribisch Nederland valt te lezen dat veel inwoners op de eilanden hard werken, maar toch niet rond kunnen komen. Ongeveer 11.000 mensen leven hier onder de armoedegrens, oftewel één op de drie inwoners. Vanaf 2025 steekt het kabinet 32 miljoen euro extra in armoedebestrijding op de eilanden; in 2024 gaat het om 30 miljoen euro. Het is onduidelijk of dit genoeg is om de aanbevelingen van de commissie op te volgen. Demissionair minister Carola Schouten (Armoedebeleid) heeft beloofd hier snel een inschatting van te maken.

Van Putten wijst erop dat de afgelopen dertien jaar in meerdere rapporten vergelijkbare bevindingen stonden. “Ondanks deze rapporten was er nooit de politieke bereidheid in Nederland om daadwerkelijk iets te doen aan de armoede in Caribisch Nederland. Ik ben er ook niet van overtuigd dat die bereidheid er nu wel is.”

Clark Abraham, raadslid op Bonaire, staat er net zo in. “Op Bonaire leeft 40 procent van de bevolking al jaren onder de armoedegrens. Er ligt nu een derde rapport hierover en de vraag is: wanneer wordt er actie ondernomen?” Hij vindt het wrang dat er wél “meteen geroepen” wordt om maatregelen als uit onderzoek blijkt dat een veel kleiner deel van de Nederlandse bevolking in armoede leeft. Het raadslid vindt dat het minimumloon, de ouderdomsuitkering en de onderstand (wat de bijstand heet in Nederland) omhoog moet. Hij hoopt dat dit onderwerp ondanks de verkiezingen op de politieke agenda komt in Nederland.

Gedeputeerde Bruce Zagers van Saba staat er positiever in. “Er is nu echt momentum om iets gedaan te krijgen en er is ook geld beschikbaar”. Hij vindt dat het huidige demissionaire kabinet ook oog heeft voor de problemen. “We weten niet wat de uitkomst van de verkiezingen in november zal betekenen voor de eilanden”, merkt de politicus wel op.