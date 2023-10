Drie lichte bevingen in het noorden sinds dichtdraaien gaskraan

In het Groningse Zuidwolde heeft zich in de nacht van donderdag op vrijdag een lichte beving voorgedaan, met een kracht van 1.1. Het was de derde lichte beving in het noorden van het land sinds 1 oktober, volgens het KNMI. Op die dag is de gaskraan in Groningen dichtgedraaid.

Op 1 oktober deed zich een beving met een kracht van 1.9 voor bij Hooghalen (Drenthe). Een dag later volgde er een bij het Groningse Eppenhuizen, met een kracht van 0.5.

Met het dichtdraaien van de gaskraan stopte de gaswinning in Groningen, na zestig jaar.