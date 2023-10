Gemeenten aan kabinet: verlaag armoede op Caribische eilanden

Het kabinet moet in actie komen om de armoede op de Caribische eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius te verlagen, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De commissie die dit heeft onderzocht heeft vrijdag aanbevolen om onder meer de minimumlonen en de uitkeringen te verhogen in deze bijzondere gemeenten.

De VNG vindt dat het kabinet voor de zomer van 2024 maatregelen moet nemen om de ergste armoede aan te pakken. Niet alleen de inkomsten moeten omhoog, stelt de belangenclub van gemeentes, ook de kosten moeten omlaag. Eten, zorg, energie en drinkwater zijn grote kostenposten voor veel eilandbewoners.

“Alles wordt ge├»mporteerd op kleine eilanden als Saba”, zegt gedeputeerde Bruce Zagers van Saba. “De kosten van eten en om te ondernemen zijn niet te vergelijken met die in Nederland.” De kosten worden extra opgedreven door bijvoorbeeld importbelastingen.

Met Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd 30 miljoen euro extra uit te geven in 2024 om armoede terug te dringen op de eilanden. Vanaf 2025 wordt dat 32 miljoen euro. De onderzoekscommissie zegt dat de rekenmodellen ontbreken om na te gaan of dit genoeg is om haar aanbevelingen uit te voeren. Daar moet werk van worden gemaakt, vindt voorzitter Glenn Thod├ę, maar geen reden worden om te wachten met maatregelen nemen.

Demissionair minister Carola Schouten (Armoedebeleid) zegt dat ze eerst een inschatting gaat maken van de kosten om de levensstandaard te verhogen. Aan de hand daarvan wil ze vaststellen of hier misschien meer geld voor nodig is uit Den Haag. Ze hoopt hier snel duidelijkheid over te kunnen geven.

In hoeverre de aanbevelingen worden overgenomen, zal ook afhangen van de verkiezingsuitslag. Want veel besluiten zullen moeten worden genomen door een volgend kabinet. Partijen als D66 en PvdA-GroenLinks hebben expliciet in hun verkiezingsprogramma vermeld dat de leefstandaard op de Caribische eilanden omhoog moet.