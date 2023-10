Jetten: niet alle fossiele subsidies kunnen binnen 7 jaar stoppen

Het is volgens demissionair klimaatminister Rob Jetten niet haalbaar om alle fossiele subsidies binnen zeven jaar stop te zetten. Extinction Rebellion (XR) kondigde donderdag aan de dagelijkse blokkades op de A12 op te schorten in afwachting van de stemming over een motie van de Tweede Kamer, waarin het kabinet wordt gevraagd om een afbouwplan voor fossiele subsidies op de termijnen van 2,5 en zeven jaar.

“Sommige kun je snel afbouwen, andere hebben meer tijd nodig”, zei Jetten voorafgaand aan de ministerraad. Hij waarschuwt dat “te rigoureus” afbouwen kan leiden tot het verdwijnen van banen in Nederland, en meer CO2-uitstoot op andere plekken in de wereld. Volgens de bewindsman moeten veel subsidies in internationaal verband worden afgebouwd, “dus het vraagt een hele brede aanpak”.

Demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz heeft “zich enorm gestoord” aan de acties waarmee klimaatdemonstranten een stop op fossiele subsidies probeerden af te dwingen, omdat telkens veel politie moest worden ingezet. “Ik hoop dat dat nu klaar is”, aldus de bewindsvrouw.

Beide bewindslieden hopen dat als de actievoerders van XR na de stemming van dinsdag toch weer gaan demonstreren, ze dat niet op de A12 doen, maar op de door de burgemeester toegewezen plek op het Malieveld.