Kabinet worstelt met standpunt over gebruik onkruidverdelger

Het kabinet worstelt met een standpunt over het al dan niet langer toestaan van de omstreden onkruidverdelger glyfosaat. Op 13 oktober stemmen de EU-landen over de verlenging van het gebruik ervan voor tien jaar, zoals de Europese Commissie voorstelt. De Tweede Kamer wil dat Nederland tegen dat voorstel stemt. Het kabinet neemt waarschijnlijk dinsdag een besluit. Dat kan een stem voor, tegen of een onthouding zijn, zei vicepremier Karien van Gennip tijdens de wekelijkse persconferentie. “Alle opties liggen nog op tafel.”

Volgens Van Gennip is er nog “veel in beweging, ook in Europa.” Het kabinet kijkt naar een laatste advies van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), dat maandag verschijnt. Ook kijkt het kabinet naar wat andere EU-landen gaan doen, naar alternatieven en hoe schadelijk die dan zijn, zei de demissionair vicepremier. Glyfosaat zit onder meer in het merk Roundup van fabrikant Monsanto.

“Het is een ingewikkelde discussie en de zorgen zijn groot, niet alleen voor de volksgezondheid”, zei zorgminister Ernst Kuipers na afloop van de ministerraad. Hij bemoeit zich actief met de discussie in het kabinet.

Er wordt een verband gelegd tussen het gebruik van het middel en het ontstaan van neurologische aandoeningen zoals Parkinson. Over die relatie is geen hard bewijs, zegt Kuipers, maar “er zijn wel degelijk sterke aanwijzingen”. Parkinson “is een zeer ernstige aandoening en het aantal gevallen van Parkinson is in de afgelopen periode zeer sterk gestegen.”

Demissionair landbouwminister Piet Adema wil “op een zorgvuldige manier” een besluit nemen. “Het gaat hier om de gezondheid van mensen en van boeren”, zei hij voorafgaand aan de ministerraad. Adema heeft zich de afgelopen dagen door verschillende wetenschappers laten informeren over onder meer gezondheidsrisico’s. “Alles is nog in beweging”, zei Adema. Hij “koerst” op een kabinetsbesluit dinsdag.