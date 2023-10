Kamer snapt harde kritiek op kabinet vanwege fouten evacuatie Kabul

Partijen in de Tweede Kamer kunnen zich vinden in de harde kritiek van de commissie-Van Ruys over de chaotisch verlopen evacuatie vanuit Kabul in 2021. De voorbereidingen kwamen te laat op gang en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie werkten niet goed samen. De VVD spreekt over “harde en confronterende conclusies” en het CDA ziet een ‘clusterfuck’ bevestigd. GroenLinks-PvdA vindt de conclusies in het vrijdag gepresenteerde rapport “terecht snoeihard”.

VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans vindt de uitkomsten “confronterend voor het kabinet en ministeries, die onvoldoende luisterden naar de medewerkers ter plaatse, beperkt voorbereid waren op de crisis, en in het begin niet slagvaardig genoeg opereerden”, laat hij op het berichtenplatform X weten.

PvdA-Kamerlid Kati Piri vindt het naast de fouten van het kabinet “kwalijk dat ook de angst voor migratie binnen de coalitie een negatieve rol speelde om mensen op tijd in veiligheid te brengen”, laat ze desgevraagd weten. Voor CDA-Kamerlid Boswijk is het nu vooral belangrijk om er lessen uit te trekken. Dat was een belangrijk doel van het onafhankelijk onderzoek, waartoe hij twee jaar geleden het initiatief nam, twittert hij.

Naast alle kritiek op de departementen en het kabinet gaf commissievoorzitter Maarten Ruys ook de Kamer zelf een veeg uit de pan. Volgens Ruys bemoeide de Kamer zich te veel met de crisis toen deze nog in volle gang was. Ambtenaren hadden hun tijd beter kunnen besteden aan de evacuaties van mensen die in groot gevaar of in doodsnood verkeerden, dan de vele Kamervragen over de gebeurtenissen te beantwoorden.

Piri van GroenLinks-PvdA is ervan overtuigd “dat zonder de druk vanuit de Tweede Kamer veel minder Afghaanse medewerkers, die acuut gevaar liepen vanwege hun werk voor Nederland, in veiligheid waren gebracht.” Ze herkent zich ook niet in het beeld dat de Kamer zich intensief bemoeide met de evacuatie.

VVD’er Brekelmans vindt juist wel dat de Kamer de conclusie van de commissie over de weinige terughoudendheid goed in de oren moet knopen. “Een groot deel van de vragen vanuit de Kamer had kunnen wachten tot na de crisisfase.”

De Tweede Kamer had destijds al met grote felheid over de gebeurtenissen gedebatteerd, toen ook al duidelijk was dat er veel fout was gegaan. De toenmalige ministers Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken en Ank Bijleveld van Defensie stapten op nadat een motie van afkeuring over het gevoerde beleid was aangenomen.