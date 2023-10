Leven Lang Leren loont, maar verandert het onderwijs en arbeidsmarkt

Volgens Consultancy.nl gaat het concept van ‘Leven Lang Ontwikkelen’ het onderwijs en de arbeidsmarkt transformeren. Leven Lang Ontwikkelen (LLO), ook wel Leven Lang Leren genoemd, houdt indat professionals continue uitgedaagd en gestimuleerd worden om eigen kennis en vaardigheden te verbeteren, te verdiepen of te ontwikkelen. Dit is nodig om bij een veranderende arbeidsmarkt te kunnen blijven passen. De Rijksoverheid ziet het belang van LLO in en investeert daarom ruim in dit idee.

Kennis en ontwikkeling

Zo is er door het Nationaal Groeifonds 392 miljoen euro geïnvesteerd in het bekend maken van LLO. Zowel bij het onderwijs als bij bedrijven en de professionals zelf. De website schrijft dat Leven Lang Ontwikkelen vooral moet worden gezien als onderdeel van de kennisketen en niet als product om een bepaald tekort op te lossen. Ook schrijft Consultancy.nl dat men veel ziet gebeuren in het hbo. Het hbo is immers bij uitstek de plek waar niet alleen kennis wordt gedeeld, maar ook ontwikkeld wordt.

Post-HBO

Voor mensen die al op hbo-niveau werken is het volgen van een post hbo-opleiding een mooie optie om een volgende stap te zetten en te leren denken op een strategisch-tactisch niveau. Bij een post hbo verdiept men de vakkennis in korte tijd. Zeker voor managers die al op hbo-niveau functioneren en dit functioneren zouden willen onderbouwen met bijvoorbeeld een verdiepende opleiding. Het niveau van een dusdanige opleiding kan worden bestempeld als tussen hbo- en masterniveau in. In maximaal een jaar gaat men dan aan de hand van praktijkvraagstukken leren. Het gaat er uiteindelijk om dat iemand hbo werk- en denkniveau heeft. Een specifieke vooropleiding op het gebeid waar de post hbo voor wordt gevolgd is niet noodzakelijk.

Manager worden

Eerder werd genoemd dat een post hbo een goede optie is voor managers die al binnen die functie werken. Het is echter ook andersom mogelijk. Met een associate degree management kun je de stap maken om manager te worden. Met deze opleiding kun je je ontwikkelen tot een manager die op operationeel en tactisch niveau handelt.

Een Associate degree (Ad.) sluit je af met een hbo-getuigschrift en is naast de HBO-bachelor en HBO-master een formele opleiding voor de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). Vanuit een associate degree kan men ook doorstromen naar een HBO-bacheloropleiding. Een afgesloten associate degree kan zelfs vrijstellingen in de bacheloropleiding tot gevolg hebben. Mooi meegenomen!

Kosten

In het kader van Leven Lang Ontwikkelen is er ook een Leven Lang Leren Krediet waar men gebruik van kan maken om de opleiding te financieren. Ook een STAP-budget is in te zetten. Een werkgever kan subsidies aanvragen om personeel extra trainingen en opleidingen te laten volgen. Op die manier hoeft een werknemer niets zelf te betalen. In veel andere gevallen zal studeren ook niet altijd volledig uit de eigen zak betaald hoeven worden. Dat maakt dat de keuze voor een opleiding en het leven lang ontwikkelen toch een stuk fijner.