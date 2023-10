Man (31) opgepakt voor steken drie vrouwen in Utrecht

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een 37-jarige man uit Utrecht opgepakt voor het steken van drie vrouwen in de buurt van de Balijelaan (Rivierenwijk). Daarbij raakten twee vrouwen van 23 jaar en een vrouw van 20 gewond. De politie kwam de man op het spoor na een tip.

In een week tijd werden de vrouwen met een scherp voorwerp verwond. Op 27 september werd het eerste 23-jarige slachtoffer van haar fiets getrokken en gestoken. Het tweede steekincident vond plaats op 30 september. Toen werd het tweede slachtoffer van 23 jaar door een scherp voorwerp gestoken nadat ze haar fiets had geparkeerd bij de kruising met de Croeselaan. Ze raakte toen lichtgewond. In de nacht van 2 op 3 oktober werd het derde slachtoffer in haar gezicht gestoken toen ze achterop de fiets zat bij een vriendin.

De verdachte zit vast en wordt verhoord.