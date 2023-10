Militaire vakbond: signalen vanuit Kabul niet serieus genomen

De militaire vakbond VBM, een van de grootste defensievakbonden van het land, is niet verbaasd over de snoeiharde conclusies die worden getrokken in het rapport over de evacuatie van zowel Nederlandse als Afghaanse medewerkers van ministeries vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul in 2021. “Wij hebben bij het kabinet meermaals aan de bel getrokken over de ernst van de situatie, maar met deze signalen is niets gedaan”, zegt VBM-voorzitter Jean Debie.

In het rapport staat onder meer dat de evacuatie zo chaotisch verliep doordat de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie slecht waren voorbereid. Ook onderschatten zij hoe snel de taliban Kabul overnamen.

Op basis van ervaring en de informatie die VBM kreeg van mensen ter plekke en tolken die al in Nederland waren, werd het de vakbond al snel duidelijk dat “het mis zou gaan”. “We wisten uit het verleden hoe de taliban voor niets terugschrikt. Iedereen die een link heeft met het Westen loopt gevaar. Daarom maakten wij ons ook nu grote zorgen, want vanuit de ministeries gebeurde er niets om mensen terug naar Nederland te halen”, zegt Debie.

De vakbond drong volgens de voorzitter “vroegtijdig” bij het kabinet aan tot het nemen van actie en stapte later naar Kamerleden om de urgentie nogmaals te onderstrepen en de druk op te voeren om mensen te evacueren. Ondanks die signalen “is er niet gehandeld”, zegt Debie. “De situatie is door het kabinet grof onderschat en dat is triest. Doordat er onvoldoende is geacteerd, zijn er mensen vermoord.”

Debie hoopt dat dit rapport een les is voor de toekomst. “De mensen die het aangaat hebben er nu weinig aan, het is gebeurd. Maar ik hoop dat er bij nieuwe crises beter met mensen in crisissituaties wordt omgegaan. En dat signalen die het kabinet krijgt serieus genomen worden.”