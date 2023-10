Opnieuw explosie in de Kelloggstraat in Hoofddorp

Bij een woning aan de Kelloggstraat in Hoofddorp is donderdagavond rond 20.40 uur een explosie geweest, meldt de politie vrijdag. Afgelopen zondag vond in dezelfde straat ook een explosie plaats.

Door de ontploffing liep de bewoner letsel op waarvoor die ter controle naar het ziekenhuis moest. Ook raakte de achterdeur van de woning beschadigd. De knal is vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk.

Een eventueel verband tussen beide incidenten die deze week plaatsvonden, wordt onderzocht. De politie zoekt getuigen en camerabeelden die het onderzoek kunnen helpen.