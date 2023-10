Ouwehand weer lijsttrekker PvdD nu bestuur haar vrijpleit

Esther Ouwehand gaat weer aan de slag als lijsttrekker van de Partij voor de Dieren nu het bestuur heeft gezegd dat zij zich niet schuldig heeft gemaakt aan integriteitsschendingen. De partijleider had tijdelijk een stap terug gedaan in afwachting van het onderzoek naar negen meldingen die tegen haar waren gedaan. Het bestuur oordeelde vrijdag dat geen van die meldingen gegrond zijn.

“Opgelucht, blij en trots. Poeh, wat een heftige groeipijnen voor onze prachtige partij. Maar we hebben ze doorstaan! Iedereen geweldig bedankt voor alle steun in deze moeilijke tijd”, twittert ze. “En nu weer knokken voor de dieren en de natuur.” Haar woordvoerder bevestigt dat Ouwehand hiermee bedoelt dat ze weer lijsttrekker is.

De meldingen kwamen allemaal van leden van het voormalige bestuur dat recent afgetreden is. Volgens het huidige bestuur zijn de meldingen tegen Ouwehand “onmiskenbaar een escalatie geweest” om het langer lopende geschil over de koers van de partij te beslechten. Het oude bestuur had een totaal andere richting voor ogen dan Ouwehand en een groot deel van de lokale en regionale volksvertegenwoordigers en afdelingsbestuurders.

Het huidige bestuur heeft deze conclusie getrokken na een “zorgvuldige en intensieve procedure” te hebben doorlopen, met bijstand van een jurist. Externe deskundigen hebben het oordeel onafhankelijk getoetst.

Wat precies de inhoud is van de meldingen die voor veel onrust hebben gezorgd binnen de partij, blijft onduidelijk. Hier wil het huidige bestuur in “het kader van de vertrouwelijkheid” niets over zeggen.