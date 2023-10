Premier Rutte vraagt Poolse premier op te passen met retoriek

Demissionair premier Mark Rutte heeft zijn Poolse collega Mateusz Morawiecki gevraagd op te passen met zijn retoriek. Dat deed hij naar aanleiding van uitlatingen van Morawiecki over het incident rond de wedstrijd tussen Legia Warschau en AZ Alkmaar.

Morawiecki liet onder meer weten “zeer verontrust” te zijn over de berichten uit de Noord-Hollandse stad. Hij sprak Rutte hierover aan tijdens de informele EU-top in Granada en vroeg om opheldering. Volgens Rutte was het een kort gesprek “want ik heb gezegd dat ik er niet over ga. Dan moet hij zich melden bij de politie en bij justitie in Nederland”.

Toen later meer bekend was geworden over het geweld op een persconferentie in Nederland, is Rutte nog een keer op Morawiecki afgestapt. “Pas nou een beetje op met je retoriek. Want jij denkt nu al te weten hoe het zit, maar als je toch die Nederlandse persconferentie bekijkt dan zitten er meerdere kanten aan lijkt het”, vertelde Rutte na afloop van de top.

Het was onrustig in Alkmaar donderdag rond de wedstrijd. Supporters van Legia bestormden de toegangspoort tot het stadion en mishandelden een lid van de mobiele eenheid (ME) die bewusteloos raakte. Twee anderen raakten lichtgewond. Na de wedstrijd werden twee spelers van Legia opgepakt. De politie haalde hen uit de spelersbus. Zij worden verdacht van mishandeling van personeel van AZ.

Dat de kwestie zo hoog wordt opgespeeld in Polen is bijzonder. De Nederlandse ambassadeur in Warschau is al door het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken op het matje geroepen. Volgende week zondag zijn er verkiezingen voor het parlement in Polen.