Prins Bernhard blijft ereburger van Wageningen. De Stad der Bevrijding heeft een warme band met de overleden prins. Deze week bleek officieel dat de prins voor de Tweede Wereldoorlog lid is geweest van de NSDAP, de nazipartij van Adolf Hitler. “Deze nieuwe feiten zijn voor velen een schok. Hoewel er nu anders naar hem wordt gekeken dan voor zijn dood, blijft wat Bernhard heeft gedaan voor het verzet, de bevrijding van Nederland en de herdenking en viering in de Gelderse plaats ook van belang”, zo reageert burgemeester Floor Vermeulen van Wageningen na berichtgeving van De Gelderlander.

Wageningen plaatste in 2005 een bronzen plaquette ter nagedachtenis aan de een jaar eerder overleden prins bij Hotel De Wereld, waar de Duitsers in de aanwezigheid van prins Bernhard in mei 1945 onderhandelden over de voorwaarden voor capitulatie. De plaquette met het opschrift “Verbonden met Wageningen en de strijd voor vrede en vrijheid” was een wens van veel Wageningers. Bij het bronzen reliëf is elk jaar een herdenking. De gemeente ziet vooralsnog geen aanleiding om de plaquette weg te halen.

“We zijn ons bewust van de controverse (veel was al bekend en is nu bevestigd). Nu al staan we bij de jaarlijkse bijeenkomst bij de plaquette bij Hotel De Wereld stil bij het hele verhaal zoals we dat nu kennen. Dat zullen we blijven doen omdat we in Wageningen het lastige gesprek over goed en fout niet uit de weg gaan. Uiteraard met respect voor alle perspectieven, zoals we dat altijd doen in onze stad”, aldus Vermeulen.

Prins Bernhard nam tientallen jaren in Wageningen op Bevrijdingsdag het defilé af van oud-strijders uit de Tweede Wereldoorlog en later ook van veteranen van andere missies. Dat deed hij tot kort voor zijn dood in 2004. Hij werd regelmatig vergezeld door andere leden van de koninklijke familie. Ook was de prins geregeld bij andere herdenkingsactiviteiten in Wageningen. De veteranen waren zeer op hem gesteld en gaven hem veel applaus en toejuichingen.