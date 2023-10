Rechtszaak over faciliteren moord advocaat Derk Wiersum begint

In de rechtbank in Amsterdam begint vrijdag een omvangrijk strafproces tegen tien mannen die verdacht worden van onder meer betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum. De twee schutters zijn in hoger beroep al veroordeeld, deze groep verdachten zou de moord gefaciliteerd en georganiseerd hebben. Onder hen is Anouar T., een familielid van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi, en Krystian M., de man die door het Openbaar Ministerie wordt gezien als opdrachtgever van de moord op Peter R. de Vries.

Advocaat Wiersum werd op 18 september 2019 voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Hij was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, met hoofdverdachte Ridouan Taghi. Taghi staat niet terecht voor deze moord, maar het OM vermoedt dat hij wel de opdrachtgever is, net als bij de moord op De Vries en de begin 2018 doodgeschoten broer van de kroongetuige.

Volgens het OM hebben T. en Jaouad F. – ook een familielid van Ridouan Taghi – veelvuldig contact met elkaar gehad tijdens de talloze voorverkenningen, die eerst bij het Amsterdamse kantoor van Wiersum werden gedaan en later bij zijn woning. F. zit in de cel in Marokko voor een andere zaak.

Voor de zaak zijn deze en volgende maand in totaal tien zittingsdagen uitgetrokken. De strafeisen worden in november verwacht.

De twee uitvoerders van de moord op Wiersum zijn begin dit jaar in hoger beroep veroordeeld tot dertig jaar cel.