Rutte reageert op ongeduld Polen over arrestatie voetballers

Demissionair premier Mark Rutte heeft zijn Poolse collega, die hem aansprak op de arrestatie van twee voetballers van een Poolse club, gezegd dat die geduldig het onderzoek moet afwachten. De kwestie is een zaak voor politie, justitie en burgemeester “en niemand zet daar tijdsdruk op”, heeft Rutte hem volgens een ingewijde voorgehouden.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki sprak Rutte vrijdag voor de EU-top in het Zuid-Spaanse Granada aan op het Nederlandse politieoptreden. Morawiecki beweerde na afloop dat Rutte hem heeft “verzekerd dat de zaak heel snel opgehelderd wordt”. Maar dat is toch echt aan de verantwoordelijke diensten, aldus Rutte.

Polen is boos over de arrestatie. Nederland neemt het zelf kennelijk niet erg nauw met de rechtsstaat, klinkt het in Warschau. Terwijl Nederland een van de landen is die Polen daarover vaak de maat neemt.

Morawiecki nam Rutte vrijdagochtend heel kort apart. De rechts-populistische Poolse premier sprak zijn “krachtige protest uit over het brute gedrag van de Nederlandse politie”, schrijft hij op Facebook. Rutte antwoordde “dat dit in Nederland altijd via de gebruikelijke structuren loopt”, aldus een woordvoerder.

Polen gaat volgende week zondag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. De toon van de verkiezingscampagne is fel, en daarbij moeten ook buitenlandse critici van de Poolse regering het vaak ontgelden. Tegenstanders van de Poolse regering zien ook in deze confrontatie met Nederland een campagnestunt.