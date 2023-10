Rutte ziet geen steun voor noemen datum uitbreiding EU

Volgens demissionair premier Mark Rutte is er onder de lidstaten van de EU geen steun voor het noemen van een streefdatum waarop nieuwe landen lid moeten kunnen worden van de EU. Eerder werd 2030 genoemd door een aantal EU-topfunctionarissen. “Volgens mij steunt niemand die gedachte hoor”, zei de premier bij de inloop van de informele EU-top in Granada.

In de Zuid-Spaanse stad hebben de 27 EU-leiders een eerste gedachtewisseling over de uitbreiding. Dat moet een heel zorgvuldig proces worden waarbij er geen “shortcuts” kunnen zijn, aldus Rutte. Bovendien moet de EU eerst intern hervormd worden voordat nieuwe landen kunnen toetreden. Financieel kan de EU de opname van grote landen als Oekraïne niet bolwerken als de huidige regels blijven bestaan.

Ook wordt er in Granada gesproken over migratie. Rutte verwacht een stevige discussie. Daarbij zal het “heel sterk gaan over die buitengrenzen en hoe krijg je afspraken zoals met Tunesië en eerder Turkije. Hoe kun je dat type afspraken op een veel grotere schaal gaan maken en die buitengrenzen echt bewaken”, aldus Rutte.