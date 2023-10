In een trein in de buurt van station Lelystad Centrum is vrijdagavond een verdacht pakketje gevonden. De trein en het station zijn hierop ontruimd, meldt de politie.

Het Team Explosieven Verkenning (TEV) is aanwezig om onderzoek te doen, laat een politiewoordvoerder weten. Vanwege het onderzoek ligt het treinverkeer van en naar Lelystad voorlopig stil.