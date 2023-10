Studie: tienduizenden radicale tweets met ’tribunalen’ en ‘heks’

Radicale uitspraken door Kamerleden, al dan niet in de Tweede Kamer gedaan, vinden gretig gehoor op sociale media. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat ongeveer 38.000 keer getwitterd is over ’tribunalen” sinds FVD’er Pepijn van Houwelingen daar in 2021 mee dreigde richting D66’er Sjoerd Sjoerdsma.

Ook het woord ‘heks’, waarmee PVV-leider Geert Wilders D66-voorvrouw Sigrid Kaag aanduidt, is inmiddels 34.000 rondgegaan op het huidige X. De tweets zijn niet onschuldig; ze jagen politici uit de politiek, zeggen de onderzoekers.

Intimiderend taalgebruik jegens politici wordt in snel tempo gebruikelijker, aldus de wetenschappers, en dus soms ook mede door sommige politici zelf. Intussen wordt het klimaat voor politici wel “steeds intimiderender”. Na de eerste schok blijven dergelijke termen “een vast onderdeel van het taalgebruik richting politici”.

De term tribunalen werd tijdens een Kamerdebat in 2021 voor het eerst als bedreigende verwijzing naar ‘volkstribunaal’ gebruikt. “Uit het onderzoek blijkt echter dat in bepaalde Telegramgroepen al langere tijd over ’tribunalen’ werd gesproken met deze lading.”

‘Tribunalen’ werd vanaf de vermelding in de Kamer “een onderdeel van de retoriek op X, waar mensen hun onvrede over regeringsbeleid vaak benadrukken met de hashtag #tribunalen”, constateren de onderzoekers.

In totaal onderzochten ze bijna 50 miljoen berichten over de Nederlandse politiek.