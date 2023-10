Vijlbrief: soepeler afhandeling bevingsschade begint nog dit jaar

Inwoners van Groningen en Noord-Drenthe die aardbevingsschade hebben gemeld tot 60.000 euro, kunnen nog dit jaar kiezen of zij die volgens een nieuwe, eenvoudigere procedure willen laten afhandelen. Zij hoeven dan niet aan te tonen dat bijvoorbeeld scheuren in muren daadwerkelijk door gaswinning zijn veroorzaakt. Dat meldt demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw).

De nieuwe werkwijze was eerder dit jaar al aangekondigd in de kabinetsreactie op de uitkomsten van de parlementaire enquête over de gaswinning, maar moest nog verder worden uitgewerkt. De afhandeling van schade als gevolg van zestig jaar gaswinning moet er “milder, menselijker en makkelijker” door worden.

Dat gedupeerden helemaal nooit meer “gedoe” zullen hebben, durft Vijlbrief niet te beloven. “Ik hou altijd een slag om de arm bij deze dingen, omdat ik die mensen geen rad voor ogen wil draaien. Maar het systeem is goed uitgedacht.”

Vijlbrief hoopt hiermee “een belangrijk deel van de bronnen van onvrede” over de schadeafhandeling weg te nemen. “Bovendien verbeteren we zo de kwaliteit van het woningbestand, het wooncomfort van straten en wijken, en de leefbaarheid van Groningen en Noord-Drenthe.”

Wie een beroep doet op de regeling kan schade tot 60.000 euro door een eigen aannemer laten herstellen. De rekening gaat dan rechtstreeks naar het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Ook kunnen mensen gebruikmaken van een aannemer die door IMG zelf wordt ingehuurd.