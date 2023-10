VluchtelingenWerk: schrijnende situatie asielzoekers duurt voort

Als het kabinet er niet voor zorgt dat Nederland structureel genoeg opvangplekken voor asielzoekers heeft, “duurt de schrijnende situatie waar asielzoekers en vluchtelingen in verkeren voort”. Dat zegt VluchtelingenWerk Nederland. De organisatie reageert op een oproep van asielstaatssecretaris Eric van der Burg. Hij vraagt provincies en gemeenten om voor het einde van het jaar 8400 extra opvangplekken te vinden.

VluchtelingenWerk vindt het “tekenend dat wekelijkse schommelingen in het aantal mensen dat naar Nederland komt nog steeds tot zulke acute problemen leiden. Het is dit kabinet niet gelukt om uit de crisissfeer te komen en zich beter voor te bereiden op basis van de eigen prognoses.”

En dat terwijl er juist minder asielaanvragen zijn dan het kabinet had verwacht. De overheid kwam in april met een prognose die uitging van ruim 70.000 asielaanvragen over heel 2023. Als dat schema was uitgekomen, zouden er nu al ongeveer 52.000 asielaanvragen moeten zijn geweest, maar de teller staat tot nu toe op ongeveer 34.000. Als die lijn doorzet, zouden er in het hele jaar zo’n 45.000 aanvragen komen.

VluchtelingenWerk wil dat gemeenten officieel de taak krijgen voor opvang te zorgen, zodat de plekken eerlijk worden verdeeld over het land. “Het is logisch dat de staatssecretaris met de oproep van vandaag inzet op die eerlijkere verdeling van opvangplekken.” De organisatie hoopt daarom dat de Eerste Kamer de voorgestelde spreidingswet aanneemt. In de Tweede Kamer is er een meerderheid voor.