Vonhof volgt Hamer op als voorzitter Stichting Lezen en Schrijven

Jacco Vonhof, huidig voorzitter van MKB-Nederland, volgt Mariƫtte Hamer op als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Lezen en Schrijven. Dat heeft de stichting vrijdag bekendgemaakt. Hamer nam donderdag afscheid als voorzitter tijdens een evenement in Nieuwspoort in Den Haag.

Stichting Lezen en Schrijven is in 2004 opgericht op initiatief van prinses Laurentien en zet zich in voor volwasseneneducatie en de aanpak van laaggeletterdheid.

Vonhof is MKB-voorzitter en heeft een schoonmaakbedrijf, een sector die volgens hem al jaren actief inzet op het bevorderen van taal op de werkvloer. Hij ziet investeren in basisvaardigheden als een gezamenlijk belang van werkgevers en werknemers. “Werknemers worden zelfredzamer, zelfverzekerder en kunnen zich zo verder ontwikkelen.” Daar hebben ze wel de steun van de werkgever bij nodig, zo redeneert Vonhof. Daarom wil hij de weg naar regelingen en scholingsmogelijkheden eenvoudiger maken.