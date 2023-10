Zondag afscheid slachtoffers schietpartij Rotterdam

Bekenden van Marlous en Romy, de vrouw en haar dochter die vorige week omkwamen bij een schietpartij in Rotterdam, en betrokken buurtbewoners kunnen zondag afscheid nemen. Tussen 14.00 en 16.00 uur is er in het Maaspodium mogelijkheid om langs de gesloten kisten te lopen en afscheid te nemen. Dat meldt Namens de Familie, die de familie bijstaat bij mediagerelateerde zaken.

De wens van de familie is dat de doorloopcondoleance in alle rust verloopt, zonder aanwezigheid van de pers. Zij vraagt de media dit te respecteren. De uitvaart vindt in besloten kring plaats.

De 39-jarige Marlous en haar 14-jarige dochter Romy werden vorige week donderdag neergeschoten in hun woning aan het Heiman Dullaertplein in de Rotterdamse wijk Delfshaven. Hun buurman, de 32-jarige Fouad L., wordt verdacht van moord op de twee.

De familie laat weten zeer erkentelijk te zijn voor alle steun. “We hebben afgelopen week met eigen ogen gezien en gemerkt hoe zeer het overlijden van onze geliefde Marlous en Romy ook anderen aangrijpt. Niet alleen op indrukwekkende wijze bij de woning, waar vele honderden knuffels, bloemstukken en kunstwerkjes zijn neergelegd, maar ook op andere lieve manieren zoals de crowdfunding door Romy’s collega. Al die uitingen laten ons niet onberoerd”, staat in de verklaring van Namens de Familie.

Vanwege de verwachte drukte wordt iedereen gevraagd om lopend, op de fiets, of met het ov te komen. Ook is er gelegenheid om schriftelijk te condoleren.

Namens de Familie is onderdeel van Slachtofferhulp Nederland en staat families bij die in het nieuws komen naar aanleiding van een calamiteit.