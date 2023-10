50PLUS-leden komen toch tot lijst: Gerard van Hooft lijsttrekker

50PLUS doet mee aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. Even was het de vraag of de ouderenpartij wel voor de Kiesraad-deadline op maandag tot een kandidatenlijst kon komen, maar dat is toch gelukt. In een onlinevergadering hebben leden niet bestuurskandidaat Ellen Verkoelen, maar de recent geroyeerde Gerard van Hooft tot lijsttrekker benoemd.

“Ik ben hier heel blij mee”, zegt Van Hooft tegen het ANP. Vorig weekeinde werd hij nog door de politie verwijderd uit de fysieke ledenvergadering van 50PLUS, dat bekendstaat om interne conflicten. De partij had Van Hoofts lidmaatschap afgenomen, maar de rechter maakte dat royement recent ongedaan. De Brabander ligt in de clinch met het bestuur, dat Verkoelen naar voren had geschoven. De ledenvergadering werd afgebroken, en is zaterdag online voortgezet.

De kersverse lijsttrekker erkent dat “het op een ongebruikelijke manier is gebeurd”, maar benadrukt dat er nu een door de leden vastgestelde lijst is. Van Hooft bevestigt dat hij een kleine meerderheid (51 procent) achter zich kreeg, tegenover Verkoelens 48 procent. Ook de nummers twee en drie zijn gewijzigd ten opzichte van de conceptlijst.

“Ik hoop dat mensen zich achter de democratisch gekozen lijst gaan scharen”, zegt Van Hooft. Het is de bedoeling dat er eensgezindheid komt en dat het niet meer om de poppetjes gaat, vindt hij. 50PLUS wordt al jaren geplaagd door interne ruzies en afsplitsingen, die vaak draaien om posities binnen de partij. Bij de vorige verkiezingen haalde de ouderenpartij één zetel, maar na het vertrek van oud-partijleider Liane den Haan verdween de partij uit de Kamer. Op 22 november doet 50PLUS weer een poging een Tweede Kamerzetel of meer te bemachtigen.

Vroegtijdig afzwaaiend voorzitter Jorien van den Herik was nog niet bereikbaar voor commentaar.