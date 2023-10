Alleen noodzakelijke reizen naar Israël, mijd Palestijnse gebieden

Het reisadvies voor Israël is aangepast naar oranje, wat betekent dat het niet veilig is om af te reizen naar het land. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag.

Het ministerie adviseert om alleen naar Israël te gaan voor niet-toeristische, noodzakelijke reizen zoals familiebezoek bij een overlijden, ernstige ziekte of ongeval. Het reisadvies voor de grensstreek bij Gaza, Syrië, Libanon en Egypte is rood. “Wat uw situatie ook is: ga er niet naartoe”, aldus het ministerie.

Ook het reisadvies voor de Palestijnse gebieden is aangepast. Door de recente aanvallen van Hamas vanuit de Gazastrook op Israël gaat de kleurcode van de Westelijke Jordaanoever van geel naar oranje. De kleurcode van het reisadvies voor Gaza is rood.

Nederlanders die de komende tijd een noodzakelijke reis naar Israël of de Palestijnse gebieden moeten maken, kunnen zich laten registreren via de informatieservice van het ministerie. Zo is de Nederlandse ambassade of vertegenwoordiging op de hoogte van hun aanwezigheid. Bovendien krijgen reizigers dan een melding per e-mail of sms als het reisadvies verandert en extra informatie over de veiligheidssituatie bij een calamiteit of crisis.

Afreizen naar gebieden met een oranje of rood reisadvies blijft de eigen verantwoordelijkheid van de reiziger, benadrukt het ministerie. De Nederlandse ambassade of vertegenwoordiging kan waarschijnlijk minder goed of zelfs helemaal geen hulp verlenen bij mogelijke problemen.