ANVR: veel groepen in Jeruzalem tijdens bedevaartmaanden

Reiskoepel ANVR heeft nog niet precies in beeld hoeveel Nederlanders momenteel in Israël zitten, maar dat kunnen er gezien de tijd van het jaar best veel zijn. “Reisorganisaties zijn koortsachtig aan het inventariseren”, zegt een woordvoerster.

Volgens de ANVR zijn er in totaal 32 touroperators die reizen naar Israël aanbieden. Beter Uit Reizen is daar een van. “Zij hebben daar een aantal groepen zitten. Die zitten in Jeruzalem en zijn oké”, stelt de zegsvrouw van de ANVR.

Volgens haar gaan er “aardig wat groepen” heen rond deze tijd. “Oktober en november zijn echt bedevaartmaanden. En de herfstvakantie begint volgende week. Het is echt heftig, wat er allemaal nog naartoe moet of zou gaan en wat er terug moet komen. We verwachten dat het reisadvies op oranje gezet zal worden en dan zal iedereen terug moeten”, vervolgt de ANVR-woordvoerster.