CIDI roept regering op tot steun aan Israël

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) vraagt de Nederlandse regering steun uit te spreken aan Israël. De Joodse organisatie doet dat na de aanval van Hamas op Israël. “Er vinden massale terreuraanvallen plaats op burgerdoelen; families zijn afgeslacht bij bushaltes, op straat en zelfs in hun eigen woonkamers, stelt het CIDI in een geschreven verklaring.

“De volledige schaal is op dit moment nog niet duidelijk maar het gaat om één van de grootste aanvallen in vijftig jaar,” aldus CIDI-directeur Naomi Mestrum.

Volgens het CIDI is “een hard antwoord van Israël op deze ongekende terreuraanval onvermijdelijk. We roepen de Nederlandse regering op om zij aan zij te staan met Israël in deze moeilijke tijd.”