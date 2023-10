Drie minderjarigen opgepakt voor schietincident in Berlicum

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag drie minderjarigen opgepakt voor een schietincident in het dorpje Berlicum in Noord-Brabant. Het gaat om twee jongens van 16 jaar uit Rosmalen en Berlicum en een 17-jarige jongen uit Den Bosch. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen.

Rond 01.30 uur kwam de politie af op een melding van een schietincident aan het Braakven. De schietpartij zou zich hebben voorgedaan tussen twee groepen minderjarige jongeren. De politie doet onderzoek naar het incident.