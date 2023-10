Moeder verdacht van betrokkenheid bij dood 9-jarige zoon

De vrouw die zaterdagochtend door de politie is aangehouden in verband met de dood van een 9-jarige jongen in Hardinxveld-Giessendam is de moeder van het slachtoffer. De jongen werd dood aangetroffen in een woning in de Zuid-Hollandse gemeente. De 36-jarige moeder wordt verdacht van betrokkenheid bij zijn dood, meldt de politie.

De politie kreeg om 08.45 uur een melding dat er iets aan de hand was in de woning aan de Prinses Marijkestraat. Toen hulpdiensten ter plaatse kwamen, vonden ze het lichaam van de jongen. Er werd nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Ook zijn moeder had medische hulp nodig. Nadat die was verleend, is ze aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. De politie doet onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld in de woning.