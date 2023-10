Nederlandse politici veroordelen aanval Hamas op Israël

Haagse politici hebben geschokt en veroordelend gereageerd op de aanval van Hamas op Israël. De terreurbeweging zelf spreekt van een militaire operatie op Israël, uitgevoerd op de Joodse feestdag Simchat Torah.

VVD-leider Dilan Yesilgöz noemt de beelden “hartverscheurend” op sociale media. “Hamasterroristen die bruut burgers aanvallen. Wat een verschrikking.” Israël heeft het recht zich hiertegen te verdedigen. Volgens haar partijgenoot Ruben Brekelmans gaat het om een “onacceptabele terreurgolf”. “Israël heeft het recht zich hiertegen te verdedigen”, aldus het Kamerlid.

PVV-voorman Geert Wilders spreekt van een “oorlogsverklaring van Hamas aan Israël”. Hij wil een ferme reactie van het kabinet. “Onschuldige Israëlische burgers afgeslacht, vermoord, soldaten ontvoerd.”

Ook D66’er Sjoerd Sjoerdsma gruwelt van de beelden, en noemt de terreur “weerzinwekkend”. Hij vreest een grote tegenreactie door Israël en een “oorlog zoals we nog niet eerder” hebben gezien. “Lijkt alsof Israëlische strijdkrachten verrast zijn door de omvang van deze aanvallen van Hamas”, twittert het Kamerlid.

“Duizenden raketten en dodelijk geweld door de terroristen van Hamas”, schrijft ChristenUnie-leider Mirjam Bikker. “Ontzettend dreigende berichten uit Israël. We staan voluit naast Israël in deze strijd tegen terreur. En bidden om kracht én vrede.” CDA-fractievoorzitter Henri Bontenbal twittert: “Erg zorgelijke berichten uit Israël. Gruwelijke beelden. Wat een laffe aanval op een Joodse feestdag.”

“Israël verdient onze volledige steun in deze moeilijke uren bij de strijd om een veilig bestaan”, zegt Chris Stoffer, de nieuwe leider van de SGP. “Opnieuw is het land in oorlog, nu tegen de terroristen van Hamas.”