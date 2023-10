PAX: doorbreek de geweldsspiraal na verwerpelijke aanval Hamas

Vredesorganisatie PAX roept de Nederlandse regering en de internationale gemeenschap op meer te doen om de “geweldsspiraal” in Israël en de Palestijnse gebieden te doorbreken. Dat schrijft PAX in een verklaring waarin ze de aanval van Hamas op Israël veroordeelt als “verwerpelijk” en “roekeloos”. De organisatie vreest dat veel meer onschuldige burgers slachtoffer zullen worden van het geweld, ook omdat de Israëlische regering van plan is “met geweld te zullen reageren”.

De oorzaken van het geweld liggen in “machtspolitiek en wanhoop”, schrijft PAX. De aanval kan volgens haar niet los worden gezien van de “illegale (Israëlische) bezetting, de blokkade en rechteloosheid” in de Palestijnse gebieden.

“Zolang internationaal recht en mensenrechten niet gerespecteerd worden en er geen zicht is op verbetering, blijft deze geweldsspiraal steeds escaleren en zijn burgers telkens de dupe. Daarom moeten de grondoorzaken aangepakt worden.”

PAX wijst erop dat met name op de Westelijke Jordaanoever het geweld al een tijdlang toeneemt. Volgens de organisatie is 2023 het dodelijkste jaar sinds 2005 en zijn dit jaar al meer dan tweehonderd Palestijnen omgekomen en dertig Israëli’s.