Protestantse Kerk staat zondag stil bij geweld in Israël

De Protestantse Kerk in Nederland roept voorgangers op zondag in het gebed uitgebreid aandacht te besteden aan het opgelaaide geweld in Israël. De koepelorganisatie van een groot aantal protestantse kerken in het land bekijkt maandag wat zij nog meer kan doen, zegt een woordvoerder.

De gebeurtenissen in Israël hebben volgens hem “een enorme impact in de kerk”. Hulporganisatie Kerk in Actie werkt samen met organisaties in zowel Israël als de Palestijnse gebieden en krijgt zo veel informatie binnen uit het veld, vertelt de woordvoerder. “De schok is daarom echt heel erg groot.”

Over de stappen die maandag worden genomen kan hij nog niets zeggen. “De situatie is altijd precair. We zullen kijken naar wat gepast is en wat niet.”