Schot gelost tijdens vechtpartij groepen jongeren in Berlicum

Tijdens een vechtpartij op straat tussen twee groepen jongeren in het Brabantse Berlicum is in de nacht van vrijdag op zaterdag een schot en mogelijk meerdere schoten gelost. De politie heeft twee minderjarige verdachten aangehouden. Niemand raakte gewond.

Het incident gebeurde rond 00.20 uur op het Braakven. Er zijn hulzen gevonden, maar geen wapen, laat een woordvoerder van de politie weten. Hij zegt niet te weten met wat voor een soort wapen is geschoten, mogelijk gaat het om een BB-gun, een balletjespistool.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en roept getuigen op zich te melden.