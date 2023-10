Luchtvaartmaatschappij Transavia heeft wegens de situatie in Israël uit voorzorg de vlucht van zaterdag naar Tel Aviv geannuleerd. De eerstvolgende vlucht staat voor maandag gepland. Of die wel gaat, wordt later besloten. Volgens een woordvoerder van Transavia wordt de veiligheidssituatie gemonitord. Het advies aan reizigers is de Schipholsite in de gaten te houden.