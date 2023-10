Amsterdam hijst maandag Israëlische vlag op stadhuis

Op het Amsterdamse stadhuis wordt maandag de Israëlische vlag gehesen. Dat heeft burgemeester Femke Halsema besloten. “De vlag is een steunbetuiging aan de Israëlische bevolking en aan Amsterdammers met vrienden en familie in Israël die in angst en onzekerheid verkeren”, meldt de gemeente zondag.

Het college van burgemeester en wethouders is samen met Amsterdammers enorm aangedaan door het “brute geweld van Hamas tegen onschuldige burgers”, aldus de gemeente. Het college leeft ook zeer mee met onschuldige slachtoffers aan Palestijnse zijde, geeft Amsterdam verder aan.

De gemeente stelt dat Halsema “in lijn met het besluit van het kabinet” heeft besloten de Israëlische vlag op het stadhuis te hijsen. Maandagochtend wordt op het Binnenhof de Israëlische vlag gehesen, zo heeft demissionair premier Mark Rutte besloten. De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat het overigens niet gaat om een vlaginstructie, en dat het gemeenten dus vrij staat de Israëlische vlag al dan niet te hijsen.