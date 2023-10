Condoleancebijeenkomst slachtoffers schietpartij Rotterdam

Om afscheid te nemen van de vrouw en haar dochter die vorige week omkwamen bij een schietpartij in Rotterdam, is zondagmiddag vanaf 14.00 uur in het Maaspodium een doorloopcondoleance. Mensen kunnen dan langs de gesloten kisten lopen.

De uitvaart is in besloten kring. De 39-jarige Marlous en haar 14-jarige dochter Romy werden vorige week donderdag neergeschoten in hun woning aan het Heiman Dullaertplein in de Rotterdamse wijk Delfshaven. Hun buurman, de 32-jarige Fouad L., wordt verdacht van moord op de twee.

De wens van de familie is dat de bijeenkomst in alle rust verloopt, zonder dat de pers erbij is. Het kan druk worden, dus mensen wordt gevraagd lopend, op de fiets, of met het ov te komen.