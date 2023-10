Coördinator antisemitisme: onrust Joodse gemeenschap om conflict

Binnen de Joodse gemeenschap in Nederland is er veel onrust vanwege het opgelaaide geweld in Israël en de Gazastrook, zegt de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdoner zondag. Mensen maken zich zorgen over mogelijke escalatie en hun veiligheid.

Volgens de coördinator is de Joodse gemeenschap bezorgd dat de onrust in het Midden-Oosten naar Nederland zal overslaan. “In het verleden hebben we gezien dat als het conflict daar oplaait, in Nederland het antisemitisme weer toeneemt. Of dat Joden soms worden aangesproken op wat daar gebeurt, die zorgen zijn er dit keer weer.”

Verdoner vindt het daarom belangrijk dat we alert zijn. “We moeten waken dat dit soort conflicten hun weg niet naar Nederland vinden. En dat we onderscheid moeten maken tussen wat daar gebeurt en de gemeenschap hier. Waakzaamheid is dus geboden en daar zullen we ten volle op inzetten.”