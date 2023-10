Drukte in winkel en online na derde wereldtitel Max Verstappen

De derde wereldtitel voor Max Verstappen in de Formule 1 zorgt dit weekend ook voor een stormloop bij Verstappen.com. Zowel in de fysieke Max Verstappen Shop in Swalmen, als bij de onlinewinkel is het druk, zegt topman Nico de Jong. “Het is een groot feest.”

Normaal op zondagochtend ontvangt de winkel in Swalmen, waar onder meer Verstappen-kleding en schaalmodellen te koop zijn, zo’n honderd bezoekers, zegt De Jong. “Nu zijn het er al zo’n duizend geweest.” En online was het zaterdagavond, zelfs nog tijdens de race, al heel druk op de site. “Op een gegeven moment stonden 30.000 mensen in de wachtrij. Zij moesten even wachten voordat ze online konden winkelen.”

De onlineomzet is volgens De Jong zeker tien keer groter dan normaal. Mensen kunnen onder meer schaalmodellen bestellen van de zaterdag gepresenteerde helm, vertelt De Jong. De winkel heeft ook zo’n helm gekregen, die staat tentoongesteld in de winkel. En in die winkel is het een feest, zegt De Jong. “Daarstraks was er een polonaise door de winkel heen. Mensen zijn blij en komen vrolijk shoppen.”