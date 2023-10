Honderden nemen afscheid van slachtoffers schietpartij Rotterdam

Naar schatting ongeveer 500 mensen zijn zondag naar Rotterdam gekomen om afscheid te nemen van Marlous en Romy. De moeder en dochter kwamen vorige week om bij een schietpartij, waarvoor hun buurman Fouad L. vastzit.

De doorloopcondoleance begon rond 13.30 uur in het Maaspodium, iets eerder dan gepland vanwege de grote belangstelling. Mensen lopen langs de gesloten kisten om afscheid te nemen. Sommigen hebben ook een bos bloemen meegenomen.

De familie wil de condoleancebijeenkomst in alle rust laten verlopen en wil daarom ook geen pers erbij. De uitvaart is in besloten kring.

De 39-jarige Marlous en de 14-jarige Romy werden vorige week donderdag neergeschoten in hun woning aan het Heiman Dullaertplein in de wijk Delfshaven. Hun buurman, de 32-jarige Fouad L., wordt verdacht van moord op de moeder en dochter.