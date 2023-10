Huisartsenpraktijk doodgeschoten docent maandag weer deels open

De huisartsenpraktijk in Rotterdam-Zuid waar de man werkte die donderdag 28 september in het Erasmus MC werd doodgeschoten, gaat maandag weer beperkt open, zo is te lezen op de website van Gezondheidscentrum Katendrecht. De praktijk is maandag van 08.00 uur tot 11.00 uur bereikbaar.

Jurgen Damen (43) werkte sinds 2019 twee dagen in de week als huisarts bij de praktijk. Hij werd gedood toen hij lesgaf bij zijn andere werkgever, het Erasmus Medisch Centrum. Gezondheidscentrum Katendrecht was sinds de dodelijke schietpartij dicht.

Medewerkers zouden aanvankelijk maandagochtend beslissen of ze er klaar voor zijn om die dag de deuren weer te openen. Er was al aangekondigd dat het om beperkte openingstijden zou gaan en met een beperkt aantal medewerkers.

Voor de medewerkers zal professionele hulp aanwezig zijn. “We kijken wat het team aankan, dat respecteren we. Na maandag kijken we hoe we de rest van de week en de weken erna invullen”, zei bestuurder René Baljon van Stichting Zonboog, waar de huisartsenpraktijk onder valt afgelopen donderdag. Na de dood van Damen werd de praktijk overstelpt met steunbetuigingen.