Inbreker rent tijdens vlucht tegen boom en raakt bewusteloos

Een inbreker is in de nacht van zaterdag op zondag in Oostzaan tijdens zijn vlucht voor de politie tegen een boom gerend en bewusteloos geraakt. Hij, en nog drie inbrekers, zijn aangehouden, meldt de politie zondag.

Een getuige die lawaai had gehoord bij een medisch centrum aan het Zuideinde had de politie gewaarschuwd. Daar aangekomen zagen agenten een man wegrennen richting bosjes in de buurt. Zij zetten de achtervolging in en troffen de man vervolgens bewusteloos aan. Even later kwam hij weer bij. Na te zijn nagekeken door ambulancepersoneel werd hij aangehouden.

In en op het dak van het medisch centrum trof de politie nog drie verdachten aan. Ook zij zijn aangehouden. Het gaat om mannen van 23 tot 32 jaar, geen van hen staat in Nederland ingeschreven. Ook zijn inbraakwerktuigen gevonden, die zijn in beslag genomen.