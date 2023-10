Klanten ANVR-reisorganisaties in Israël buiten gevarenzone

De Nederlandse toeristen die in Israël zijn via reisorganisaties die bij de ANVR zijn aangesloten, zitten op dit moment niet in de gevarenzone. Met al deze groepen reizigers is contact geweest, laat een woordvoerster van de brancheorganisatie weten.

Op het moment van de aanval van Hamas op Israël reisden enkele honderden Nederlanders door het land. De verantwoordelijke reisorganisaties inventariseren nu of deze toeristen hun vakantie eerder moeten afbreken of niet. Daarbij is het ook de vraag of er vluchten beschikbaar zijn, legt de ANVR-zegsvrouw uit.

Zo schrapten dit weekend Transavia, KLM en easyJet vluchten tussen Nederland en Israël. Wereldwijd deden veel branchegenoten hetzelfde. Zo schort KLM-zusterbedrijf Air France voorlopig alle vluchten naar Tel Aviv op. Het Duitse Lufthansa zei tegen persbureau AFP alle vluchten naar die stad tot en met maandag te schrappen. De Israëlische maatschappij El Al vloog zondag wel tussen Tel Aviv en Schiphol.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken verscherpte het reisadvies voor Israël zaterdag naar code oranje. Alle niet-noodzakelijke reizen naar het land worden daarmee afgeraden. Veel reisorganisaties hebben vakanties in Israël die de komende dagen zouden beginnen daarom geannuleerd. Bij een oranje reisadvies hebben klanten recht op compensatie als hun reis niet doorgaat.

Directeur Jo le Poole van Israël Idoed Reizen zegt dat groepen die via zijn organisatie reizen “uitermate rustig zijn”. “Ze voelen zich veilig. Op dit moment mogen ze in Jeruzalem in groepjes van tien de stad in, maar de Oude Stad in het Arabische gedeelte kunnen ze niet in”, zegt hij. Twee van de drie groepen die met Israël Idoed Reizen in het land zijn, zouden volgens planning maandag terugreizen naar Nederland.